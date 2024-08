Anstieg um 12,5 Prozent

Die Bundespolizei hat einen starken Anstieg von Straftaten verzeichnet. (IMAGO / teamwork / IMAGO / Achim Duwentäster)

Das geht aus dem Jahresbericht der Behörde hervor. Demnach lag die Zahl der erfassten Straftaten bei rund 790.000 und damit um 12,5 Prozent höher als im Vorjahr. Besonders stark stieg die Zahl der Taten im Zusammenhang mit dem Aufenthaltsrecht. Die Zahl der unerlaubten Einreisen erreichte mit rund 127.000 den höchsten Wert seit 2016.

In dem Bericht heißt es, wie im Jahr zuvor seien von Straftaten vor allem die Bahnhöfe der Großstädte betroffen. Schwerste Delikte würden aber zunehmend auch in kleinstädtischen oder ländlichen Gebieten sowie in Zügen festgestellt.

Die Bundespolizei ist für den Grenzschutz zuständig, sichert unter anderem aber auch Bahnhöfe und Flughäfen und unterstützt die Polizei in den Ländern.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.