Sicherheit

Nur an der Grenze Frankreich-Deutschland soll es während der Olympischen Spiele noch Grenzkontrollen geben. (Archivbild) (dpa-Bildfunk / Oliver Dietze)

Das sei ein fatales Signal, sagte der erste stellvertretende Bundesvorsitzende Ostermann im Deutschlandfunk . Es gebe zahlreiche Gründe, die Maßnahme fortzusetzen. Neben dem Anstieg der unerlaubten Einreisen nannte Ostermann eine konkrete terroristische Bedrohungslage. Laut Ostermann hat die Bundespolizei während der Fußball-EM an allen deutschen Grenzen über 8.000 illegale Einreisen verhindert und etwa 1.000 Haftbefehle vollstreckt.

Das Bundesinnenministerium hatte angekündigt, dass die sogenannten anlassbezogenen Kontrollen an diesem Freitag enden. An der deutsch-französischen Grenze sollen verstärkte Kontrollen auch vor und während der Olympischen Spiele in Paris aufrecht erhalten werden. Die Kontrollen zu Polen, Tschechien, und der Schweiz gehen noch bis Dezember, die zu Österreich bis November. Dabei geht es aber vorrangig um die Bekämpfung der Schleuserkriminalität. - Zuletzt hatten die Vorsitzenden von CDU und CSU, Merz und Söder, gefordert, die Grenzkontrollen fortzusetzen. Skeptisch äußerten sich hingegen etwa die Grünen.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.