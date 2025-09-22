Audienz in Rom

Steinmeier bei einer PK nach der Papst-Audienz. (Bernd von Jutrczenka / dpa )

Steinmeier sagte nach einer Privataudienz im Apostolischen Palast im Vatikan, man könne auf eine solche Hilfe des Papstes nicht verzichten. Es gebe immer weniger Vermittler und Einflussgrößen, die auf Konfliktparteien einwirken könnten.

Nach dem Treffen wollte Steinmeier in Rom die katholische Gemeinschaft Sant'Egidio besuchen, die sich für Bedürftige und Geflüchtete einsetzt. Außerdem stehen Gespräche mit Vertretern der in Rom ansässigen UNO-Organisationen auf dem Programm.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.