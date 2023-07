Schloss Bellevue

Er sagte in Berlin, Streit und Kontroversen habe es bei schwierigen Entscheidungen immer gegeben. Die Demokratie müsse aber geschützt werden vor Populisten und Demokratieverächtern. Anlass war die Eröffnung einer Gesprächsreihe mit dem Titel "Forum Bellevue zur Transformation der Gesellschaft". Dabei geht es nach den Worten Steinmeiers darum, den Übergang in die Zeit der Klimaneutralität so zu gestalten, dass auch jene Menschen dafür gewonnen werden können, die verunsichert sind oder sich bevormundet fühlen.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.