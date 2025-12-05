Staatsbesuch in Großbritannien

Die deutsche Luftwaffe hatte die Industriestadt mehrfach mit Bombenangriffen überzogen und weite Teile in Trümmer gelegt. Der Bundespräsident hat auf seiner Reise mehrfach die engen Beziehungen zwischen Deutschland und Großbritannien betont. Aus einstigen Feinden seien Freunde und enge Partner geworden seien. Coventry ist Partnerstadt von Dresden sowie von Kiel.
Vor seiner Rückreise nach Deutschland soll Steinmeier an der Universität von Oxford noch die Ehrendoktorwürde verliehen werden.
Diese Nachricht wurde am 05.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.