Bundespräsident Steinmeier reist nach Estland (Archivbild). (dpa / Jens Büttner)

Auf der Basis Ämari im Nordwesten des Landes will Steinmeier mit deutschen und britischen Soldaten sprechen und sich deren Arbeit erklären lassen. Vergangene Woche übernahmen die deutsche Luftwaffe und die britische Royal Air Force gemeinsam das sogenannte Air Policing Baltikum. An der NATO-Mission ist die Bundeswehr bereits seit Jahren beteiligt.

In Estlands Hauptstadt Tallinn will Steinmeier heute mit seinem Amtskollegen Karis zusammentreffen. Zudem ist die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an die ehemalige Präsidentin Kaljulaid geplant. Morgen will der Bundespräsident zum Abschluss seines Besuches die estnische Ministerpräsidentin Kallas treffen, die nach dem Wahlsieg ihrer liberalen Reformpartei gerade Gespräche über eine Koalition führt.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.