Diplomatie

Er wird am Abend von Generalgouverneurin Simon in der Hauptstadt Ottawa empfangen. Morgen folgt ein Treffen mit Premierminister Trudeau. Außerdem wird Steinmeier einen Hersteller von Brennstoffzellen besuchen und sich abschließend am Mittwoch in der Arktis über die Folgen des Klimawandels informieren.

Im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine haben sich die Beziehungen zwischen Deutschland und Kanada intensiviert. So vereinbarten Bundeskanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck im August vergangenen Jahres eine langfristige Zusammenarbeit für die Erzeugung und den Transport von Wasserstoff.

