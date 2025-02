Bundespräsident Steinmeier beim Treffen mit Präsident Erdogan (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem türkischen Kollegen Erdogan in Ankara nannte Steinmeier die Türkei einen zentralen Akteur. Beide Präsidenten machten deutlich, dass eine Zweistaatenlösung nach wie vor das Ziel sein müsse, um den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern zu beenden. Erdogan kündigte zudem mit Blick auf die Lage im Gazastreifen und in Syrien an, weiterhin mit Deutschland zusammenzuarbeiten.

Nach dem Sturz von Machthaber Assad durch eine von Islamisten angeführte Rebellenallianz hat der Einfluss der Türkei in Syrien zugenommen. Im Norden des Landes unterstützt die türkische Regierung Kämpfer, die in von Kurdenmilizen kontrollierte Gebiete vorrücken.

