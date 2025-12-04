Staatsbankett für Bundespräsident Steinmeier beim Staatsbesuch in London (picture alliance / empics / Aaron Chown)

Steinmeiner erinnerte auch an die Taten der Nazis in Großbritannien. Am Freitag werde er nach Coventry reisen. Die Stadt sei im Zweiten Weltkrieg durch deutsche Bomben in Schutt und Asche gelegt worden. Der Bundespräsident sagte weiter, heute seien aus Trümmern blühende Städte geworden und aus Feinden Freunde.

In London wurden Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender vom britischen Königspaar auf Schloss Windsor mit militärischen Ehren empfangen. Zuvor unternahmen sie zusammen mit König Charles und Königin Camilla eine Kutschprozession. Außerdem war Steinmeier mit Premierminister Starmer im Londoner Regierungssitz Downing Street 10 zusammengetroffen.

Der dreitägige Staatsbesuch ist der erste eines deutschen Staatsoberhaupts seit 27 Jahren. Morgen hält der Bundespräsident eine Rede vor dem Parlament in London.

