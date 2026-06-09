Bundespräsident Steinmeier und Elke Büdenbender bei ihrem Besuch in den Niederlanden (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Der eine wisse immer schon, was der andere denke. Zusammen werde meistens ein Schuh daraus, betonte das deutsche Staatsoberhaupt. Der niederländische König Willem-Alexander lobte Deutschland als Land mit Widerstandskraft und Innovationsfähigkeit. Es sei nach wie vor eine der tragenden Säulen für Wirtschaft, Wissenschaft und Demokratie. Willem-Alexander und Königin Máxima empfingen Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender vor dem Königspalast in Amsterdam.

Bei der dreitägigen Visite sind ein Gespräch mit Ministerpräsident Jetten, der Besuch des Holocaust-Museums in Amsterdam und eine Hafenrundfahrt in Rotterdam geplant. Es ist der erste Staatsbesuch eines Bundespräsidenten in den Niederlanden seit 19 Jahren. Willem-Alexander und Máxima waren zuletzt vor fünf Jahren zum Staatsbesuch in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.