Staatsbesuch
Bundespräsident Steinmeier: Deutschland und Niederlande sind "Paar, das nur zusammen gedacht werden kann"

Bundespräsident Steinmeier hat bei seinem Staatsbesuch in den Niederlanden die Beziehung zu dem Nachbarland gewürdigt. Die Niederlande und Deutschland seien wie ein Paar, das nur zusammen gedacht werden könne.

    Steinmeier und Elke Büdenbender stehen mit dem niederländischen Königspaar Willem-Alexander und Máxima vor dem Königspalast in Amsterdam.
    Bundespräsident Steinmeier und Elke Büdenbender bei ihrem Besuch in den Niederlanden (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)
    Der eine wisse immer schon, was der andere denke. Zusammen werde meistens ein Schuh daraus, betonte das deutsche Staatsoberhaupt. Der niederländische König Willem-Alexander lobte Deutschland als Land mit Widerstandskraft und Innovationsfähigkeit. Es sei nach wie vor eine der tragenden Säulen für Wirtschaft, Wissenschaft und Demokratie. Willem-Alexander und Königin Máxima empfingen Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender vor dem Königspalast in Amsterdam.
    Bei der dreitägigen Visite sind ein Gespräch mit Ministerpräsident Jetten, der Besuch des Holocaust-Museums in Amsterdam und eine Hafenrundfahrt in Rotterdam geplant. Es ist der erste Staatsbesuch eines Bundespräsidenten in den Niederlanden seit 19 Jahren. Willem-Alexander und Máxima waren zuletzt vor fünf Jahren zum Staatsbesuch in Deutschland.
    Diese Nachricht wurde am 09.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.