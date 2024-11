Olympische Spiele

Bundespräsident Steinmeier verleiht das Silberne Lorbeerblatt an die Medaillengewinner der Olympiade. (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Die Athletinnen und Athleten hätten in den Wettkämpfen herausragende Leistungen gezeigt und Deutschland würdig vertreten, sagte das Staatsoberhaupt im Schloss Bellevue in Berlin. Zudem hätten die Sportler den Menschen im Land in diesen Krisenzeiten Zuversicht vermittelt. Sie stünden für ein friedliches und respektvolles Miteinander.

Bei Olympia und den Paralympics in Paris gewannen 159 deutsche Athletinnen und Athleten in diesem Sommer Medaillen. Bei den Deaflympischen Winterspielen - den Wettkämpfen im Gehörlosensport - gab es 15 Auszeichnungen. Das Silberne Lorbeerblatt ist die höchste deutsche Sport-Auszeichnung.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.