Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella bei einem früheren Treffen. (Britta Pedersen / dpa / Britta Pedersen)

Nach Gesprächen ist ein gemeinsamer Pressetermin geplant, wie das Bundespräsidialamt mitteilt. Am Abend trifft Mattarella dann mit Bundeskanzler Scholz zusammen. Dem Bundeskanzleramt zufolge soll es um bilaterale sowie europäische Themen gehen. Zuletzt hatten die beiden sich bei Scholz' Besuch in Rom getroffen - eine Begegnung mit Italiens ultrarechter Ministerpräsidentin Meloni hatte es damals nicht gegeben.

Am Sonntag reist Mattarella zusammen mit Steinmeier nach Italien. Dort ist in Bologna die gemeinsame Teilnahme an einer Gedenkveranstaltung zum Massaker von Marzabotto geplant. Dieses gilt als eines der schwersten Kriegsverbrechen deutscher Soldaten in Italien während des Zweiten Weltkriegs.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.