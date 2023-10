Erntedankfest

Bundespräsident Steinmeier besucht einen Erntedankgottesdienst. (dpa-news / Christoph Reichwein)

Im Gegensatz dazu könne man in Deutschland mit dem unglaublichen Privileg leben, genug zu essen zu haben, sagte Steinmeier nach einem Gottesdienst in der Peterskirche in Kalletal im Kreis Lippe. Das Staatsoberhaupt verwies auf Bäuerinnen und Bauern in der Ukraine, die trotz der großen Gefahren durch den russischen Angriffskrieg ihre Felder bestellten. Durch Umweltkatastrophen seien derweil unter anderem in Griechenland, Spanien, Marokko und Libyen ganze Jahresernten vernichtet worden. Das sei besonders für die ohnehin nicht reichen Regionen verheerend, erklärte Steinmeier.

