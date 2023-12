Mehr als 1.400 Mitglieder jüdischer Gemeinden nehmen teil. Das Treffen steht unter dem Leitgedanken "Zusammen leben" und dauert bis zum Sonntag. Auf dem Programm stehen unter anderem die Themen Erinnerungskultur, die Rückgabe von Raubkunst, Künstliche Intelligenz und zahlreiche religiöse Themen.

An der Eröffnung des Gemeindetags nahm auch Bundespräsident Steinmeier teil. In seiner Rede sagte er , das Treffen finde in einer schweren Zeit statt. Er freue sich, dass alle zusammen für eine gute, gemeinsame Zukunft in Deutschland leben und wirken wollten.