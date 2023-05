Heidesee und Burg

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Wie könne es sein, dass Neonazi-Propaganda von größeren Schülergruppen offen zur Schau gestellt werde und das so lange kaum Konsequenzen habe?, fragte er mit Blick auf die jüngste Vorfälle an einer Schule in Burg (Spreewald). Mit noch größerer Besorgnis sehe er die rassistischen Anfeindungen einer Berliner Schulklasse in einem Feriencamp am Frauenseen, betonte Steinmeier. Die Menschenwürde sei Kern unserer Demokratie. Die Verherrlichung der Nazi-Verbrechen, rassistischer Hass, Mobbing und Gewalt - all das dürfe niemals Normalität sein.

Am Wochenende wurde in der Gemeinde Heidesee eine 10. Klasse von anderen jugendlichen Gästen offenbar rassistisch bedrängt. Die Schüler reisten aus Angst noch in der Nacht ab. Die Polizei ermittelt. Zuvor war ein Brief bekannt geworden, in dem Lehrkräfte beklagten, sie seien täglich mit Rechtsextremismus, Sexismus und Homophobie konfrontiert.

