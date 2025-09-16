Bundespräsident Steinmeier mahnt grundlegende Sozialreformen an. (picture alliance / dpa / Christian Lademann)

Man müsse sich jetzt schnell und entschieden daran machen, den Sozialstaat effizienter und bürgerfreundlicher zu machen, heißt es in Steinmeiers Rede zum Deutschen Fürsorgetag in Erfurt, aus der der "Tagesspiegel" vorab zitiert. Der Bundespräsident mahnt demnach etwa die Beseitigung von Fehlsteuerungen sowie die Bekämpfung von Missbrauch an. Überfällig seien zudem ein besserer Austausch unter den Sozialbehörden und die Digitalisierung der Verwaltungsvorgänge. Es gehe darum, den Sozialstaat zukunftsfähig zu machen. Dieser Verantwortung müsse sich die Politik bewusst werden, auch um verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen, betont Steinmeier laut Manuskript.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.