Solingen

Bundespräsident Steinmeier gedenkt der Opfer des Brandanschlags 1993

In Solingen ist an den rassistischen Brandanschlag vor 30 Jahren erinnert worden. Bundespräsident Steinmeier las bei der zentralen Gedenkveranstaltung in der nordrhein-westfälischen Stadt die Namen der fünf Mädchen und Frauen vor, die damals ermordet wurden.

29.05.2023