Südostasien-Reise

Bundespräsident Steinmeier und der indonesische Präsident Subianto. (picture alliance / AP Photo / Achmad Ibrahim / Achmad Ibrahim)

In der Hauptstadt Jakarta kam er mit Präsident Subianto zusammen. Ein Schwerpunkt der Gespräche ist die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Vergangenes Jahr hatten die EU und Indonesien ein Handelsabkommen unterzeichnet. Das Land gilt mit seinen etwa 280 Millionen Einwohnern als größte Demokratie Südostasiens.

Der Bundespräsident fliegt von Indonesien aus weiter auf die Philippinen. Eine weitere Station seiner fünftägigen Reise ist Usbekistan. Begleitet wird er von seiner Frau Elke Büdenbender.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.