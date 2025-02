Steinmeier ist als erster Bundespräsident in Saudi-Arabien (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Salman begrüßte Steinmeier in Riad zunächst mit militärischen Ehren, anschließend zogen sich beide zu einem Gespräch zurück. Bei seinem dreitägigen Besuch im Nahen Osten und in der Türkei will der Bundespräsident unter anderem die Lage in Syrien nach dem Machtwechsel thematisieren. Syriens Übergangpräsident al-Scharaa war erst gestern in Riad von Salman empfangen worden.

Steinmeier besucht als erster Bundespräsident überhaupt Saudi-Arabien. Die Reise hätte eigentlich schon im vergangenen November stattfinden sollen, wurde damals wegen der unklaren politischen Lage in Berlin jedoch verschoben.

