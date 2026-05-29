Hambacher Freiheitspreis 1832

Bei der Verleihung des "Hambacher Freiheitspreises 1832" an den früheren polnischen Justizminister Bodnar sagte Steinmeier, heute gebe es autoritäre Tendenzen in vielen Teilen der Welt. Unabhängige Institutionen, die die Macht der Regierenden kontrollieren sollen, würden geringgeschätzt und attackiert. In einer Demokratie seien die Bürgerinnen und Bürger jedoch solchen Entwicklungen nicht machtlos ausgeliefert.
Steinmeier würdigte Bodnar als leidenschaftlichen Kämpfer für Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.
Das Hambacher Schloss gilt als eine Wiege der Demokratie. Beim Hambacher Fest hatten 1832 Zehntausende Menschen Freiheit, nationale Einheit und Bürgerrechte eingefordert.
Diese Nachricht wurde am 29.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.