ZDF-Interview

Das richtige Motto heiße jetzt - Zitat - "Anpacken statt Spekulieren und zurück an die Werkbank", sagte Steinmeier dem ZDF. Wer sich um Verantwortung bewerbe, werde am Ende anhand seiner Taten daran gemessen, ob er ihr gerecht geworden sei. Der Bundespräsident warf Grünen-Chef Nouripour vor, mit dem Gebrauch des Begriffs "Übergangsregierung" an der Erwartung der Menschen völlig vorbeizugehen. Wenn die Lage objektiv schlecht sei, wollten die Menschen, dass in der noch zur Verfügung stehenden Zeit alles getan werde, um die Lage zu verbessern. Der Begriff der Übergangsregierung signalisiere aber, man sei eigentlich schon in der "Auslaufstrecke". Damit verfehle man genau diese Erwartungen, meinte Steinmeier, der vor seiner Amtszeit als SPD-Politiker gewirkt hatte.

