Besuch in Schweden und Finnland

Bundespräsident Steinmeier in Schweden (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Bei einem Besuch in der schwedischen Hauptstadt Stockholm sagte Steinmeier, die europäischen Staaten seien bereit, im Verteidigungsbündnis mehr Lasten zu übernehmen. Es bedürfe aber weiterhin des Schutzes durch die USA. Darauf müsse man sich verlassen können. Mit Blick auf die Ankündigung von Präsident Trump, mehrere tausend amerikanische Soldaten aus Deutschland abzuziehen, führte Steinmeier aus, je weniger die Vereinigten Staaten in Europa mit Truppen präsent seien, desto mehr müsse Europa selbst tun. Nur so ließe sich die erforderliche Abschreckung aufrechterhalten. Schwedens Ministerpräsident Kristersson erklärte, die Sicherheitslage in der Ostsee sei in modernen Zeiten vermutlich noch nie so angespannt gewesen wie heute.

Neben Schweden besucht Steinmeier morgen auch Finnland. Beide Länder sind der NATO nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs beigetreten.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.