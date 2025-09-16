Gemeinwesen

Der Bundespräsident sprach zur Eröffnung des 83. Fürsorgetages in Erfurt. Liebgewonnenes müsse auf Notwendigkeit überprüft werden. Steinmeier betonte, seiner Auffassung nach sei der Sozialstaat nicht dazu da, die Lebenslagen von normal oder gar gut verdienenden Haushalten mit steuerfinanzierten Leistungen noch komfortabler zu machen. Das müsse ihn früher oder später überlasten. Der Bundespräsident appellierte an CDU/CSU und SPD, nicht auf Umfragen oder Parteitaktik zu achten. Es gehe um unser Land, betonte Steinmeier.
