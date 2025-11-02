Afrika-Reise

Bundespräsident Steinmeier wird in Ghana von Außenminister Ablakwa empfangen. (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Am Vormittag wird er in der Hauptstadt Accra von Präsident Mahama mit militärischen Ehren begrüßt. Anschließend sind politische Gespräche geplant. Steinmeier will sich auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft sowie deutscher und ghanaischer Unternehmen treffen.

Vor seinem Abflug in Ägypten betonte der Bundespräsident die engen Beziehungen Deutschlands mit Ghana. Das westafrikanische Land ist eine der größten Volkswirtschaften der Region, leidet aber unter den Folgen einer Wirtschaftskrise, die Millionen Menschen in die Armut gestürzt hat. Die Regierung kämpft gegen eine hohe Staatsverschuldung und Inflation an.

