Südamerika-Reise

Nach dem Beusch in Uruguay ging es für Bundespräsident Steinmeier und seine Frau weiter nach Paraguay und nun nach Chile. (AFP / DANTE FERNANDEZ)

Er wird zunächst eine deutsch-chilenische Wirtschaftskonferenz in der Hauptstadt Santiago eröffnen. Im Anschluss ist ein Besuch in einem Museum geplant, das den Opfern der Militärdiktatur unter General Pinochet gewidmet ist. Der Bundespräsident wird auch mit Betroffenen und Experten zum Thema Colonia Dignidad sprechen. In der Siedlung eines deutschen Laienpredigers wurden seit den 1960er-Jahren Sektenmitglieder ausgebeutet, Kinder misshandelt, Regimegegner gefoltert und ermordet. Seit Jahren wird um den Bau einer Gedenkstätte für die Opfer der Colonia Dignidad in Chile gerungen.

Am Mittwoch trifft Steinmeier den chilenischen Präsidenten Boric.

