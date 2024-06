Gedenken an SS-Massaker

Bundespräsident Steinmeier reist zum 80. Jahrestag des Massakers von Oradour-sur-Glane. (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Man dürfe nie den Wert der Freiheit vergessen, betonte er in Anwesenheit von Frankreichs Präsident Macron. Dafür seien große Opfer gebracht worden. Die Freiheit müsse erkämpft und verteidigt werden, damit Menschen in Frieden leben könnten, führte Steinmeier aus. Er äußerte Erschütterung und Trauer über die grausamen und unmenschlichen Verbrechen, die Deutsche in Oradour und Frankreich begangen hätten.

Am 10. Juni 1944 hatten Angehörige der SS den Ort überfallen. Sie ermordeten mehr als 640 Männer, Frauen und Kinder und brannten das Dorf nieder. Es gab nur wenige Überlebende. Es ist das erste Mal, dass ein Bundespräsident zu einem Jahrestag des Massakers angereist ist.

