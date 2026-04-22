Die Gedenkstätte "Geschlossener Jugendwerkhof" in Torgau erinnert an das Schicksal der DDR-Heimkinder. (picture alliance / dpa / Hendrik Schmidt)

Das Staatsoberhaupt will sich dort über die Geschichte ehemaliger DDR-Heimkinder informieren. Geplant ist nach Angaben des Bundespräsidialamtes ein Rundgang durch die Dauerausstellung. Anschließend sei ein Gespräch mit Betroffenen vorgesehen. Die Begegnungsstätte erinnert seit 1998 an die haftähnlichen Zustände, unter denen nach Auffassung der DDR-Behörden auffällige Jugendliche zu - Zitat - "sozialistischen Persönlichkeiten" umerzogen werden sollten. Die Anlage glich mit ihren hohen Mauern und den vergitterten Fenstern schon äußerlich einem Gefängnis.

Von 1964 bis 1989 wurden laut Gedenkstätte mehr als 4.000 Jugendliche in Torgau eingewiesen. Es war die einzige geschlossene Heimeinrichtung der DDR.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.