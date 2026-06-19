Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Archivbild (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Für sein Amt empfehle er jemanden, der Kontakte in die Parteien hinein habe, sagte Steinmeier im ARD-Interview der Woche. Hintergrund ist Steinmeiers Befürchtung, dass es auch in Zukunft zu schwierigen Regierungsbildungen kommen wird. Nach der Bundestagswahl 2017 hatte Steinmeier CDU, CSU und SPD zur Bildung einer Koalition gemahnt, um Neuwahlen zu vermeiden. Zuvor war die Bildung eines sogenannten Jamaika-Bündnisses aus Union, FDP und Grünen gescheitert.

Gewählt wird das neue Staatsoberhaupt am 30. Januar nächsten Jahres von der Bundesversammlung. Steinmeier darf nicht noch einmal antreten.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.