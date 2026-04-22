Er wünsche sich, dass der 23. Mai künftig fröhlicher und lebendiger und an vielen Orten zugleich gefeiert werde, schreibt Steinmeier in einem Gastbeitrag für die Funke Mediengruppe. Er hat den Tag zum Ehrentag erklärt, um Begeisterung für bürgerschaftliches Engagement zu wecken. Alle sind eingeladen, Aktionen zum Mitmachen anzubieten - beispielsweise Aufräumaktionen im Wohnviertel, inklusive Sportturniere, Straßenfeste oder Pflanzaktionen. Ziel sei es, den Zusammenhalt zu stärken und die Demokratie zu schützen, so der Bundespräsident. Denn eine liberale Demokratie lebe nicht vom Verfassungstext allein.
Das Grundgesetz wurde vor 77 Jahren - am 23. Mai 1949 - verkündet.
Diese Nachricht wurde am 22.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.