Ehrentag
Bundespräsident Steinmeier: Tag des Grundgesetzes soll "Mitmachtag" sein

Bundespräsident Steinmeier plädiert dafür, den Jahrestag der Verabschiedung des Grundgesetzes weniger formell zu begehen.

    Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterhält sich auf dem Gelände der Villa Hammerschmidt während eines Tages der offenen Tür mit Besuchern.
    Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will den Tag des Grundgesetzes zu einem "Mitmachtag" machen. Hier bei den Feiern zum 75. Jahrestag der Verabschiedung des Grundgesetzes auf dem Gelände der Villa Hammerschmidt in Bonn. (Thomas Banneyer / dpa)
    Er wünsche sich, dass der 23. Mai künftig fröhlicher und lebendiger und an vielen Orten zugleich gefeiert werde, schreibt Steinmeier in einem Gastbeitrag für die Funke Mediengruppe. Er hat den Tag zum Ehrentag erklärt, um Begeisterung für bürgerschaftliches Engagement zu wecken. Alle sind eingeladen, Aktionen zum Mitmachen anzubieten - beispielsweise Aufräumaktionen im Wohnviertel, inklusive Sportturniere, Straßenfeste oder Pflanzaktionen. Ziel sei es, den Zusammenhalt zu stärken und die Demokratie zu schützen, so der Bundespräsident. Denn eine liberale Demokratie lebe nicht vom Verfassungstext allein.
    Das Grundgesetz wurde vor 77 Jahren - am 23. Mai 1949 - verkündet.
    Diese Nachricht wurde am 22.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.