Bundespräsident Steinmeier trifft ägyptischen Staatschef al-Sisi. (AFP / YASIN AKGUL)

Neben den bilateralen Beziehungen dürfte auch der Nahost-Konflikt ein Thema des Gesprächs sein. Ägypten ist zusammen mit Katar in der Region der wichtigste Vermittler für einen Waffenstillstand im Gaza-Krieg und die Freilassung der israelischen Geiseln aus der Gefangenschaft der Terrororganisation Hamas. Steinmeier will dem Vernehmen nach die deutsche Position im Gaza-Konflikt erläutern. Weiteres Thema ist die wirtschaftliche Zusammenarbeit beider Länder. Deutschland ist Ägyptens wichtigster Handelspartner in Europa.

Mit Steinmeier reist erstmals seit 25 Jahren wieder ein deutsches Staatsoberhaupt nach Ägypten.

