Bundespräsident Steinmeier in Jordanien (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Es handelt sich nach Angaben des Bundespräsidialamts vor allem um Beatmungsgeräte für Neugeborene, Krankenbetten und Medikamente. Sie werden vom jordanischen Gesundheitsdienst in zwei Feldlazaretten im Gazastreifen eingesetzt. Steinmeier sagte auf dem Luftwaffenstützpunkt Al-Asrak, Ziel sei es, das unendliche Leid der Menschen in Gaza zu mindern. Insgesamt will Deutschland rund 18 Tonnen medizinische Hilfsgüter im Wert von 1,5 Millionen Euro liefern.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.