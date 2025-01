Im Krieg zwishen der Ukraine und Russland wurden auch viel Kunst, Kultur und Baudenkmäler zerstört. (IMAGO / ABACAPRESS / IMAGO / Lyashonok Nina / Ukrinform / ABACA)

In zahllosen ukrainischen Städten würden in diesem Krieg Baudenkmäler beschädigt, Kultureinrichtungen zerstört, Kunstwerke geraubt, sagte Steinmeier. Angriffe auf Museen, Theater, Opernhäuser und Bibliotheken zielten darauf ab, das "kulturelle Gedächtnis" der Ukraine auszulöschen. Die Sonderausstellung zeige aber auch, mit welcher Kraft die Menschen in der Ukraine in Kriegszeiten ihre kulturelle Heimat verteidigten.

