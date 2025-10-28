Zusammenarbeit mit Afrika

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Michael Bahlo / dpa / Michael Bahlo)

In dieser Zeit der Umbrüche, Kriege und Konflikte sollte man zusammen auf Weltoffenheit setzen, sagte das Staatsoberhaupt bei einem Empfang für Stipendiaten der Wirtschaftsinitiative "Afrika kommt!" auf Schloss Bellevue. Ziel müsse Vernetzung statt Abschottung sein. Steinmeier rief deutsche Unternehmen auf, sich trotz schwieriger wirtschaftlicher Zeiten hierzulande weiterhin in den afrikanischen Ländern zu engagieren.

"Afrika kommt!" ist ein Stipendienprogramm der deutschen Wirtschaft, das Fach- und Führungskräfte aus Afrika in deutsche Unternehmen vermittelt. Seit Gründung der Initiative im Jahr 2008 nahmen rund 420 Menschen aus 28 afrikanischen Ländern teil.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.