Naher Osten

Frank-Walter Steinmeier ist als erster Bundespräsident in Saudi-Arabien. (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Nach einem Treffen mit Kronprinz Mohammed in Riad sagte Steinmeier, mit dem in den vergangenen Jahren entstandenen Einfluss des Landes in der Region sei auch die Verantwortung gewachsen. Saudi-Arabien setzt sich - wie Deutschland - für eine Zwei-Staaten-Lösung für Israel und die Palästinenser ein.

Auch nach dem Machtwechsel in Syrien fällt Saudi-Arabien inzwischen eine wichtige Rolle zu. Erst gestern war Syriens Übergangspräsident al-Scharaa in Riad empfangen worden.

Steinmeier fliegt im Rahmen seiner Nahost-Reise von Saudi-Arabien weiter nach Jordanien. Dort sind rund 150 deutsche Soldatinnen und Soldaten stationiert, die am internationalen Einsatz gegen die islamistische Terrororganisation IS beteiligt sind.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.