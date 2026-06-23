75 Jahre Kulturarbeit im Ausland

Das Goethe-Institut wurde 1951 gegründet und hat heute weltweit rund 150 Standorte wie in Salvador-Bahia in Brasilien. (picture alliance / dpa / Fabian Sommer)

Das Institut setze sich in aller Welt mit Enthusiasmus für die Vermittlung der Kultur Deutschlands und den kulturellen Dialog ein, sagte Steinmeier in Berlin. Mit Blick auf die Debatte zur Zukunft des Instituts erklärte das Staatsoberhaupt, angesichts internationaler Krisen und autoritärer Entwicklungen brauche es neben der finanziellen Sicherheit auch politische Rückendeckung. Wer auswärtige Kultur- und Bildungspolitik heute für verzichtbar erkläre, irre gewaltig, betonte Steinmeier.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.