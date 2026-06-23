75 Jahre Kulturarbeit im Ausland
Bundespräsident Steinmeier würdigt Bedeutung der Goethe-Institute

Bei einem Festakt zum 75. Gründungsjubiläum des Goethe-Instituts hat Bundespräsident Steinmeier die Bedeutung von dessen Kulturarbeit hervorgehoben.

    Der Eingang des Goethe-Instituts von Salvador-Bahia in Brasilien.
    Das Goethe-Institut wurde 1951 gegründet und hat heute weltweit rund 150 Standorte wie in Salvador-Bahia in Brasilien. (picture alliance / dpa / Fabian Sommer)
    Das Institut setze sich in aller Welt mit Enthusiasmus für die Vermittlung der Kultur Deutschlands und den kulturellen Dialog ein, sagte Steinmeier in Berlin. Mit Blick auf die Debatte zur Zukunft des Instituts erklärte das Staatsoberhaupt, angesichts internationaler Krisen und autoritärer Entwicklungen brauche es neben der finanziellen Sicherheit auch politische Rückendeckung. Wer auswärtige Kultur- und Bildungspolitik heute für verzichtbar erkläre, irre gewaltig, betonte Steinmeier.
    Das Goethe-Institut unterhält rund 150 Standorte in 100 Ländern. Seine Aufgabe ist neben der Förderung der deutschen Sprache auch der Kulturaustausch und die Information über Deutschland im Ausland.
    Diese Nachricht wurde am 23.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.