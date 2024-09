Bundespräsident Steinmeier würdigt Menschen, die ehrenamtlich tätig sind. (Archivbild) (AFP / YASIN AKGUL)

Das seien Bürger, die nicht meckerten, sondern anpackten, sagte er heute früh im ARD-Fernsehen. Wer sich nicht nur um sich selbst kümmere, verdiene Wertschätzung und Respekt. Zugleich wies Steinmeier darauf hin, dass viele Ehrenamtliche inzwischen ein hohes Alter hätten. Das habe einerseits demografische Gründe, andererseits werde das Ehrenamt nicht mehr in allen Familien vorgelebt. Ein Grund dafür sei, dass aus beruflichen Gründen nicht jeder junge Mensch eine freiwillige Tätigkeit übernehmen könne. Steinmeier äußerte sich anlässlich eines geplanten Empfangs von Ehrenamtlichen am Nachmittag an seinem Amtssitz Schloss Bellevue.

