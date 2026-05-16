Angelica Domröse wurde bekannt durch den DDR-Kultfilm "Die Legende von Paul und Paula". (Bild aus dem Jahr 2012) (picture alliance / dpa / Jens Kalaene)

Ihr Werk spiegele die jüngere deutsche Geschichte wider, teilte Steinemeier mit. Mit ihrer Rolle als Paula in dem Kultfilm "Die Legende von Paul und Paula" habe sie Filmgeschichte geschrieben und das Publikum verzaubert. Angelica Domröse sei zur Identifikationsfigur einer ganzen Generation von Frauen geworden, führte der Bundespräsident aus.

Domröse ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Sie war eine der bekanntesten Schauspielerinnen der DDR. Auch nach ihrer Übersiedlung in den Westen Anfang der 80er Jahre blieb Domröse eine gefragte Theater- und Fernsehschauspielerin.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.