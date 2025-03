500 Jahre Bauernkrieg

Originaldruck der "Zwölf Artikel". (picture alliance / KNA / Christopher Beschnitt)

Beim Festakt zum Jubiläum in Memmingen sagte Steinmeier, die Bauern hätten schon damals die Idee eines universalen und unveräußerlichen Rechts auf Menschenwürde formuliert. Ebenso habe ihre Proklamation die Forderung nach einer politischen Ordnung enthalten, in der auch die Herrschenden an für alle geltende Regeln gebunden seien.

Im Jahr 1525 hatten sich Bauern gegen Adel, Kirchenvertreter und städtische Obrigkeiten aufgelehnt und in den "Zwölf Artikeln" von Memmingen Freiheit und Gleichberechtigung verlangt. Die Schrift verbreitete sich im damaligen Heiligen Römischen Reich rasch in Form zehntausendfacher Drucke. Der Aufstand der Bauern wurde weitgehend blutig niedergeschlagen.

Zum Gedenkjahr sind in Memmingen zahlreiche Veranstaltungen geplant.

