Lahav Shani (picture alliance / SZ Photo / Alessandra Schellnegger)

Das teilte das Bundespräsidialamt mit. Am Abend gastiert Shani mit seinem Orchester im Rahmen des aktuellen Musikfestes Berlin im Konzerthaus.

Die Einladung nach Berlin war eine Reaktion auf die Ausladung der Münchner Musiker mit ihrem Dirigenten in Belgien. Kürzlich war bekanntgeworden, dass das Flanders Festival in Gent ein für den 18. September geplantes Konzert der Münchner Philharmoniker vom Spielplan genommen hatte. Laut dem Orchester wurde der Schritt damit begründet, dass Shani auch Musikdirektor des Israel Philharmonic Orchestra ist.

