Nach dem Ende der Koalitionsverhandlungen auch zwischen ÖVP und SPÖ hatte sich ÖVP-Interims-Chef Stocker offen für Gespräche mit der FPÖ gezeigt. Die Partei war aus der Parlamentswahl Ende September als stärkste Kraft hervorgegangen. Keine der anderen Parteien wollte aber zunächst mit ihr koalieren. Vor der Hofburg versammelten sich mehrere hundert Demonstranten gegen die Rechtsnationalen.

Der Grünen-Kanzlerkandidat Habeck mahnte mit Blick auf die Bundestagswahl, das Beispiel Österreich zeige, was passiere, wenn man nicht mehr bündnisfähig sei. Natürlich werde man sich im Wahlkampf aneinander reiben und sagen, was die anderen anders machten, sagte Habeck im Deutschlandfunk . Am Ende müsse aber eine Regierung gebildet werden.