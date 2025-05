Berlin

Bundespräsident würdigt 50-jähriges Bestehen der Interkulturellen Woche

In Berlin ist mit einem Festakt das 50-jährige Bestehen der Interkulturellen Woche der Kirchen gefeiert worden. Bundespräsident Steinmeier sagte in einer Rede, die Kirchen hätten in den polarisierenden Debatten über Migration immer wieder Humanität eingefordert.