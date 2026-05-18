Mitmach-Aktionen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Reinigung von Stolpersteinen in Dorsten (picture alliance / dpa / Federico Gambarini)

Außerdem sind die Eröffnung einer Ausstellung, eine Menschenkette und eine ökumenische Andacht geplant. In den nächsten Tagen wird sich der Bundespräsident an weiteren Aktionen etwa in Baden-Württemberg und Bayern beteiligen.

Mit der Initiative "Der Ehrentag" will der Bundespräsident die Verkündung des Grundgesetzes am 23. Mai 1949 würdigen. Das Grundgesetz sei das Fundament unserer Demokratie, sagte Steinmeier. Jede noch so kleine Aktion zum Ehrentag zeige die Größe der Idee. Nach Angaben des Bundespräsidialamtes sind bis Ende des Monats deutschlandweit Tausende Aktionen geplant. Diese würden freiwillig etwa von Vereinen, Organisationen und Unternehmen organisiert.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.