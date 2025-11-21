Berlin
Bundesrat fordert mehr Schutz vor Gewalt für Ärzte und Pfleger - Neue Regeln zur Rückgabe von Elektroschrott

Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal und weitere Beschäftigte im Gesundheitswesen sollen nach dem Willen der Bundesländer besser vor Gewalt geschützt werden.

    Beschäftigte im Gesundheitswesen sollen besser geschützt werden. (picture alliance / JAKOB GRUBER)
    Der Bundesrat forderte die Bundesregierung auf, dazu schnell einen Gesetzentwurf vorzulegen. Begründet wurde der Vorstoß unter anderem mit den Ergebnissen einer Umfrage der Ärztegewerkschaft Marburger Bund. Demnach erlebten 90 Prozent der Befragten bereits verbale Gewalt und 50 Prozent körperliche Gewalt am Arbeitsplatz.
    Der Bundesrat beschloss zudem neue Regeln für die einfachere Rückgabe von Elektroschrott. Verbraucher können ausgediente Elektrogeräte dann häufiger im Handel zurückgeben. Gebilligt wurden ferner Entlastungen für Unternehmen und private Haushalte bei Energiepreisen. 
    Diese Nachricht wurde am 21.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.