Der Bundesrat forderte die Bundesregierung auf, dazu schnell einen Gesetzentwurf vorzulegen. Begründet wurde der Vorstoß unter anderem mit den Ergebnissen einer Umfrage der Ärztegewerkschaft Marburger Bund. Demnach erlebten 90 Prozent der Befragten bereits verbale Gewalt und 50 Prozent körperliche Gewalt am Arbeitsplatz.
Der Bundesrat beschloss zudem neue Regeln für die einfachere Rückgabe von Elektroschrott. Verbraucher können ausgediente Elektrogeräte dann häufiger im Handel zurückgeben. Gebilligt wurden ferner Entlastungen für Unternehmen und private Haushalte bei Energiepreisen.
Diese Nachricht wurde am 21.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.