Ukraine-Besuch

Bundesratspräsidentin Schwesig trifft den ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Kiew. (Volodymyr Sherbak/Staatskanzlei MV/dpa)

Nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Kiew sagte die SPD-Politikerin, ein derzeit in Mecklenburg-Vorpommern zu Ausbildungszwecken stationiertes Patriot-System solle in Kürze geliefert werden. Es sei wichtig, dass es in die Ukraine komme, um die Bevölkerung weiter vor russischen Angriffen zu schützen.

Bei dem Gespräch mit Selenskyj sei es auch um den EU-Betritt sowie um Wirtschaftsfragen und Regionalpartnerschaften gegangen, erklärte die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Für den Herbst kündigte Schwesig eine deutsch-ukrainische Wirtschaftskonferenz in ihrem Bundesland an.

