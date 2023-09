Chinas Präsident Xi Jinping wird nicht am G20-Gipfel in Indien teilnehmen. (AP / Gianluigi Guercia)

Zugleich verwies ein Sprecher in Berlin darauf, dass Peking ungeachtet dessen mit einer hochrangigen Delegation vertreten sei. Diese wird nach Angaben des Außenamts in Peking von Ministerpräsident Li Qiang angeführt. Ein Grund für Xis Fernbleiben wurde bisher nicht genannt. Russlands Präsident Putin hatte ebenfalls angekündigt, am kommenden Wochenende nicht zu dem Gipfeltreffen in Neu Delhi zu reisen.

