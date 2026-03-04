Krieg im Nahen Osten

Gestern kamen bereits Bundesbürger mit einem Airbus von Emirates in Frankfurt am Main an. (Boris Roessler/dpa)

Nach Angaben von Außenminister Wadephul ist ein erster von der Bundesregierung organisierter Charterflug der Lufthansa mit rund 280 Plätzen nach Maskat im Oman vorgesehen. Weitere Flüge etwa für Kinder, Kranke und Schwangere sind demnach in Vorbereitung. Gestern landeten in Frankfurt am Main bereits Passagiere mit einer Linienmaschine der Airline Emirates aus Dubai.

Auch andere EU-Staaten wollen ihre Bürger aus der Region zurückholen. Die Europäische Union unterstützt sie dabei. Die EU-Kommissarin für Krisenmanagement, Lahbib, erklärte in Brüssel, Italien, die Slowakei und Österreich hätten den Katastrophenschutzmechanismus der Staatengemeinschaft aktiviert. Die EU kann damit einen Teil der Rückholungsmaßnahmen finanzieren. Erste Evakuierungsflüge waren bereits am Abend auf dem Weg. Auch die US-Regierung gab die Bereitstellung von Charterflügen zur Rückholung von Amerikanern aus der Region bekannt.

