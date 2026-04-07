Deutscher Etikrat
Bundesregierung benennt Islamwissenschaftlerin Rana Alsoufi als neues Mitglied

Die muslimische Theologin und Islamwissenschaftlerin Rana Alsoufi ist neues Mitglied im Deutschen Ethikrat. Bundestagspräsidentin Klöckner berief die Forscherin zum 1. April in das Gremium, wie der Rat in Berlin mitteilte.

    Die beiden Nachwuchswissenschaftlerinnen am Zentrum für Islam und Recht an der Universität Erlangen-Nürnberg Fahimah Ulfat (li) und Rana Alsoufi im Jahr 2014
    Rana Alsoufi (r.), neues Mitglied im Deutschen Ethikrat (Archivbild). (picture alliance/Süddeutsche Zeitung Photo/Roggenthin, Peter)
    Alsoufi ist Professorin für Islamische Normenlehre und Ethik an der Goethe-Universität Frankfurt (Main). Sie wurde von der Bundesregierung benannt und folgt auf die Islamwissenschaftlerin Muna Tatari, die im März 2025 nach fünf Jahren vorzeitig ausgeschieden war.
    Der Ethikrat nimmt zu ethischen, gesellschaftlichen und politischen Fragen Stellung und gibt der Bundesregierung und dem Bundestag Empfehlungen. Die Mitglieder werden je zur Hälfte von Regierung und Parlament berufen.
    Amtierender Vorsitzender ist der Rechtswissenschaftler Helmut Frister. Eine Amtszeit dauert im Regelfall vier Jahre, wobei eine zweite Amtszeit möglich ist.
    Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.