Deutscher Etikrat

Rana Alsoufi (r.), neues Mitglied im Deutschen Ethikrat (Archivbild). (picture alliance/Süddeutsche Zeitung Photo/Roggenthin, Peter)

Alsoufi ist Professorin für Islamische Normenlehre und Ethik an der Goethe-Universität Frankfurt (Main). Sie wurde von der Bundesregierung benannt und folgt auf die Islamwissenschaftlerin Muna Tatari, die im März 2025 nach fünf Jahren vorzeitig ausgeschieden war.

Der Ethikrat nimmt zu ethischen, gesellschaftlichen und politischen Fragen Stellung und gibt der Bundesregierung und dem Bundestag Empfehlungen. Die Mitglieder werden je zur Hälfte von Regierung und Parlament berufen.

Amtierender Vorsitzender ist der Rechtswissenschaftler Helmut Frister. Eine Amtszeit dauert im Regelfall vier Jahre, wobei eine zweite Amtszeit möglich ist.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.