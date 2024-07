Gleichwertigkeitsbericht

Ein neuer Bericht soll Transparenz in Bezug auf den Stand bei der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse herstellen (Symbolbild). (Imago / Jochen Tack)

Der Bericht soll die bestehenden regionalen Unterschiede verdeutlichen, beispielsweise zwischen dem Leben in der Stadt und auf dem Land oder in strukturschwachen und strukturstarken Gegenden. Dazu wurden Menschen in verschiedenen Regionen befragt. Außerdem wurden Daten zu Wohnkosten, zur Verkehrsanbindung oder zur Luftqualität ausgewertet.

Offenbar sind viele zufrieden - Kritik an Wohnraumsituation und Gesundheitsversorgung

Dem Berliner "Tagesspiegel" liegt das Ergebnis der Untersuchung bereits vor. Demnach sind zwei Drittel der Befragten mit ihrer derzeitigem Lebenssituation eher oder ganz zufrieden. Acht von zehn kritisierten allerdings, es sei schwierig, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Besonders schwierig ist die Lage demnach in Großstädten. Auch das Gesundheitssystem werde als "nicht gut" beurteilt, berichtet die Zeitung. 41 Prozent der Befragten seien der Ansicht, die gesundheitliche und pflegerische Versorgung habe sich in den vergangenen fünf Jahren verschlechtert. Nur fünf Prozent sehen eine Verbesserung. Besonders klar sei dieses Ergebnis in dünn besiedelten ländlichen Kreisen, hieß es.

Eltern minderjähriger Kinder äußern sich zufriedener mit Kitas und Ganztagesangeboten

Bemerkenswert ist die Kritik an Kitas und Ganztagsangeboten an Schulen. Nur 39 Prozent der Befragten bewertet deren Qualität dem Bericht zufolge mit "eher" oder "voll und ganz gut". Anders sieht es bei Eltern minderjähriger Kinder aus: Bei ihnen liegt der Wert der Zufriedenheit mit Kitas und Ganztagesangeboten mit 58 Prozent deutlich höher. Positiv sehen die Bürgerinnen und Bürger vorhandene Naherholungsgebiete: 57 Prozent der Befragten bewerteten diese als eher gut, 28 Prozent sogar als sehr gut.

Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet ist im Grundgesetz verankert.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.