Der Vorsitzende der muslimisch-konservativen Ennahda-Partei, Ghannouchi, ist nach seiner Festnahme an einen unbekannten Ort gebracht worden. Hier ein Foto vom Februar 2023. (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Yassine Mahjoub)

Man beobachte die Entwicklung mit größter Sorge, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Büchner in Berlin. Die Verhaftung des Oppositionspolitikers Ghannouchi am Montag reihe sich ein in eine besorgniserregende Serie von Festnahmen in diesem Jahr. Es sei eine Erosion demokratischer Strukturen zu beobachten. Er appellierte an die tunesische Regierung, allgemeine Rechtsstaatsprinzipien, das Recht auf ein faires Verfahren und die Meinungsfreiheit einzuhalten.

