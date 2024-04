Angriff auf Israel

Die Bundesregierung stellt iranischen Botschafter ein. (imago / Hoch Zwei Stock / Henning Angerer )

Das teilte ein Sprecher in Berlin mit. Auch in Frankreich und Großbritannien wurden die iranischen Geschäftsträger einbestellt. Umgekehrt ließ Irans Außenminister die Botschafter der drei Länder in Teheran zu sich kommen.

Die Bundesregierung bekräftigte erneut, die Attacke des Iran sei völkerrechtswidrig und durch nichts zu rechtfertigen. Regierungssprecherin Hoffmann sagte, Deutschland stehe solidarisch an der Seite Israels.

Der Iran hatte in der Nacht zum Sonntag erstmals in der Geschichte Israel direkt angegriffen. Nach israelischen Angaben wurden fast alle der 300 vom Iran abgefeuerten Drohnen und Raketen abgewehrt. Teheran sprach von einer Reaktion auf einen Angriff auf die iranische Botschaft in Damaskus, für den Israel verantwortlich sein soll.

